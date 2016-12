Beim Weihnachtsmarkt an den Marley-Werkshallen sorgt auch das Team des Naturerlebnisbads Luthe für die Verpflegung der 300 Teilnehmer.© Sven Sokoll

Wunstorf

Teure Rohstoffe schmälern Marleys Gewinn

Fast die gesamte Belegschaft des Luther Unternehmens Marley ist am Freitag zu einer Weihnachtsfeier zusammengekommen. In einer Betriebsversammlung haben sie vorher aber noch erfahren, dass das Jahr trotz einer Umsatzsteigerung nicht ganz so profitabel verlief wie das Jahr zuvor.