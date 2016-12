Energiegeladenes Mitmachtheater: Claudius und Lili von der Klimaschutzagentur der Region Hannover bringen mit Hilfe von Stadtschülern durch Windenergie eine kleine Lampe zum Leuchten.© Rita Nandy

Wunstorf

Mitmachtheater zeigt alternative Stromquellen

Was für ein spaßiges Mitmachtheater. Die Dritt- und Viertklässler der Stadtschule begleiteten Lili Löwenmaul und Claudius Immergrün von der Klimaschutzagentur der Region Hannover am Freitagmorgen mit Feuereifer auf der Fantasiereise "Licht an, Licht aus" ins Waldcamp.