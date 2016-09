Renovierung in der Kunstschule Wunstorf: Die Vorsitzende Ulrike Coldewey (links) und Susanne Reuter stehen an der freundlicheren Haustür.© Sven Sokoll

Wunstorf

Kunstschule erstrahlt in neuem Glanz

Das Team der Kunstschule hat in den vergangen Monaten kräftig Hand angelegt, um das Gebäude an der Hindenburgstraße 42a auf Vordermann zu bringen. Nicht nur das erstrahlt jetzt in neuem Glanz: Auch die Werbematerialien sind jetzt professioneller gestaltet worden.