Der ehemalige Schüler Paul Smalians, Emke Hillrichs (von rechts), führt in die Ausstellung ein. Ihm hören die Künstlerin Gabriele Apeldorn, Smalians Sohn Karl-Erich und dessen Frau Inge zu.© Sven Sokoll

Wunstorf

Erinnerung an einen Kauz mit Herz

Der Name Paul Smalian hat in Steinhude noch immer seinen Klang, so dass sich die Besucher der Vernissage mit seinen Werken in der Kunstscheune am Freitagabend drängten. Bis zum 20. November sind dort aber auch ebenso sehenswerte Bilder von Gabriele Apeldorn zu sehen.