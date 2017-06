Helfer haben 547 dieser Erdkröten aus Eimern am Straßenrand gerettet.© Nabu/May

| Sven Sokoll

Wunstorf

Krötenretter haben mehr Tieren geholfen

Die Initiatoren der Kröten-Rettungsaktion an der Straße Am Hohen Holze haben eine Bilanz ihres diesjährigen Einsatz gezogen. 547 Erdkröten wurden während der vier Wochen an dem 300 Meter langen Zaun gerettet und zum Baggersee gebracht. Das war deutlich mehr als die 350 im Jahr zuvor.