Autorin Susanne Mischke ist zu Gast in der Buchhandlung Weber. Organisiert wurde ihre Lesung von den Mitarbeitern der Stadtbibliothek. Mischke liest aus ihrem Buch "Mordskerle".© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Susanne Mischke bringt "Mordskerle" mit

Mord aus Genervtheit, Gleichgültigkeit, Versehen oder Langweile: In ihrem neuen Buch "Mordskerle" geht Krimiautorin Susanne Mischke über jede Menge Leichen. Am Dienstagabend las sie vor 60 Zuhörern in der Buchhandlung Weber und signierte nach der Veranstaltung zahlreiche Bücher.