Die Volksbank Nienburg will zwischen Mühlenspiegel und Großenheidorner Straße 14 Wohnhäuser bauen.© Sven Sokoll (Archiv)

Wunstorf

Ortsrat segnet Kompromiss für Baugebiet ab

Nach langer Prüfung, vielen Diskussionen und Nachbesserungen hat der Ortsrat Steinhude am Mittwochabend die Pläne für ein neues Baugebiet dicht am Ortskern abgesegnet. Zwischen Großenheidorner Straße und Mühlenspiegel will die Volksbank Nienburg 14 Wohnhäuser bauen.