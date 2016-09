Die Kirchengemeinde St. Bonifatius feiert Erntedank© Rocktäschel

Wunstorf

St. Bonifatius feiert Erntedankfest

Die Kirchengemeinde St. Bonifatius feiert das Erntedenkfest am Sonntag, 2. Oktober. Zunächst beginnt um 9 Uhr eine Eucharistiefeier in der Steinhuder Kirche St. Hedwig, Schlesierweg 19. In der Hauptkirche St. Bonifatius an der Hindenburgstraße 17 folgt eine Feier ab 10.30 Uhr.