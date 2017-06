Nina Höhn (von links) ist Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, außerdem hat sie sich auf Allergologie spezialisiert. Sie übernimmt die Praxis von Kinderarzt Theo Rohe. Er praktizierte 28 in der Barne. Die neue Praxis ist ab 1. Juli an der Georgstraße 3.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Kinderarzt übergibt Praxis in erfahrene Hände

Bei Wunstorfs Kinderärzten steht ein Wechsel bevor: Kinderarzt Theo Rohe geht in den Ruhestand, übergibt seine Praxis an die Steinhuderin Nina Höhn. Die Ärztin übernimmt zwar die Patienten, aber nicht die Räume. Ab Montag, 3. Juli, behandelt sie Kinder und Jugendliche in ihrer Praxis, Georgstraße 3.