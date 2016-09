Die Arbeiten am Regenwasserkanal an der Kleinen Heide haben sich verzögert.© privat

Wunstorf

Bauarbeiten in Kleiner Heide gehen weiter

Die Stadt nimmt in dieser Woche die Arbeiten am Regenwasserkanal in der Kleinen Heide in Luthe wieder auf. Mit einer Baupause hatten Wasserverband und Stadtwerke die Gelegenheit bekommen, eine alte Wasserleitung und eine Gasleitung aus dem Bereich heraus zu verlegen.