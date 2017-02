Die Polizei will eine Fahrerflucht aufklären.© Symbolbild

Wunstorf

Junge wird auf Zebrastreifen angefahren

Die Polizei sucht Zeugen und Beteiligte einer Unfallflucht am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der Straße Am Hasenpfahl. Ein Neunjähriger wollte den Zebrastreifen in Höhe Lukas-Cranach-Straße nutzen. Von ihm aus rechts hielt auch ein Auto an.