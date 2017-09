Die Jugendfeuerwehren aus der Region haben in Wunstorf ihre Prüfungen für die Leistungsspange abgelegt.© Daniel Imhof

| Sven Sokoll

Wunstorf

Jugendfeuerwehren lassen sich prüfen

228 Jugendliche aus den Jugendfeuerwehren der Region haben in 31 Gruppen am Sonntag in den Barne-Sportanlagen erfolgreich die Anforderungen erfüllt, um die Leistungsspange zu erhalten. Dazu mussten sie Wissen und Können in mehreren Disziplinen unter Beweis stellen.