Die Überquerung eines Teichs ist beim Feuerwehrmarsch in Hanstedt auch für die Klein Heidorner eine besondere Herausforderung.© privat

| Sven Sokoll

Wunstorf

Klein Heidorner marschieren auf Platz 3

Die oft erfolgreiche Jugendfeuerwehr aus Klein Heidorn hat sich auch bei Niedersachsens größtem Feuerwehrmarsch gut verkauft: Unter 75 Gruppen erreichte das Team am Sonntag in Hanstedt den dritten Platz. Dabei ging es an der Spitze auch noch sehr eng zu, der Sieger hatte nur einen Punkt mehr.