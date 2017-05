Die Johanniter sind zu Himmelfahrt in Steinhude immer stark präsent.© Sven Sokoll

Wunstorf

Johanniter sind bis 22 Uhr im Einsatz

Nach dem Himmelfahrtseinsatz in Steinhude haben die Johanniter eine Bilanz ihrer Aktivitäten gezogen. Der Einsatz war um 22 Uhr zu Ende gegangen, insgesamt waren 40 Helfer vor Ort. In ihrer Anlaufstelle an den Strandterrassen wurde sie ebenfalls 40-mal um Hilfe gebeten.