Die Zipfelmützenketten werden überreicht.© Johanniter

Wunstorf

Johanniter haben Regie in Kita übernommen

In der früheren Kita Kleiner Leuchtturm, An der Mindener Bahn, hat der Betrieb unter der Regie der Johanniter begonnen. Die kleine Einrichtung ist jetzt zu einer Zweigstelle der nahen Kita Zwergenwelt geworden, die der Ortsverband schon länger an der Portlandstraße betreibt.