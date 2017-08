Rettungsfahrzeuge stehen in Hildesheim bereit.© Johanniter

| Sven Sokoll

Wunstorf

Johanniter unterstützen in Hildesheim

Bei der Bombenräumung am Donnerstag in Hildesheim sind auch zwei Ehrenamtliche der Wunstorfer Johanniter im Einsatz gewesen. Sie waren um 2 Uhr in der Nacht alarmiert worden, um die Evakuierung von insgesamt 20.000 Menschen mit dem Transport von Rollstuhlfahrern zu unterstützen.