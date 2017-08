Organistin Monika Swiechowicz musiziert am Sonntag in der Sigwardskirche in Idensen.© privat

| Nadine Kirst

Idensen

Sigwardskirche: Erstes Orgelkonzert seit Langem

Das hat es lange nicht in der Sigwardskirche in Idensen gegeben: Ein Orgelkonzert erklingt am Sonntag, 13. August, in dem Gotteshaus. Dabei verfügt das 1129 errichtete Bauwerk über ein solches Instrument mit Pfeifen gar nicht mehr, im Jahr 1930 wurde es ausgebaut.