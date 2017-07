Lassen sich ihre Eisbecher schmecken: Kai Rolf (von links), Nora Rolf, Sabine und Kurt Büttner genießen das schöne Wetter in ihrem Lieblings-Eiscafé an der Langen Straße.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Vanille-Eis ist noch immer der Renner

Wenn die Sonne scheint, läuft in Wunstorfs Eisdielen das Geschäft. Warme Temperaturen lockten auch am Dienstag nach draußen und an die Eistheke. Dort gibt es viele Spezialitäten, aber auch Klassisches läuft gut. Und das ließen sich die Gäste schmecken.