Hubschrauber fliegen bei Übung über Wunstorf

Bundespolizei

Bei einer Übung werden am Montag, 25. September, sechs Hubschrauber der Bundespolizei auf dem Fliegerhorst landen und von dort am nächsten Tag Richung Hannover weiterfliegen. Es ist auch möglich, dass sie dabei auch über der Stadt kreisen und für Aufsehen sorgen werden.

Wunstorf. Die Bundespolizei hat über eine Übung informiert: Am 25. September werden sechs – vielleicht auch sieben – Hubschrauber beim der 37. Ausbildungslehrgang für Berufshubschrauberpiloten von St. Augustin bei Köln nach Wunstorf fliegen. Wann sie in der Auestadt ankommen werden, ist noch nicht zu sagen. Das hänge auch von Wetter und Wind ab, sagte eine Sprecherin. Die Teilnehmer werden in Wunstorf übernachten und ihre Übung am nächsten Tag fortsetzen.

Am Dienstag, 26. September, werden die Huschrauber weiter nach Hamburg fliegen. Sie werden also auch über andere Kommunen der Region Hannover fliegen.

Bei dieser polizeitaktischen Aus- und Fortbildung fliegen die Hubschrauber Hamburg, Fuhlendorf, Rostock-Laage, Neustrelitz, Blumberg, Halle/Oppin nach Fuldatal und wieder zurück nach St. Augustin.

Eines ist schon jetzt klar: Bei ihren Übungsflügen werden die Hubschrauber für viel Aufsehen sorgen.

sbü