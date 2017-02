Bei der Übungswoche in Wohldenberg haben das Hölty-Orchester und das Vororchester ein Filmmusik-Projekt einstudiert.© privat

Wunstorf

Konzert: So schön kann Schule sein

Die Hölty-Musikgruppen haben sich bei einer Übungswoche intensiv auf ihr Konzert vorbereitet. "So schön kann Schule sein" heißt das Programm, das drei Chöre, drei Instrumentalensembles und eine Band am Montag, 20. Februar, in der Pausenhalle gestalten.