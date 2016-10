Hobby-Kunstmarkt im Haus am Bürgerpark und im Haus der Vielfalt: Günter Krispin besucht seine Schwiegermutter Lisa Tonhausen, die im Haus am Bürgerpark lebt, und kauft ein Windlicht für seinen Hauseingang.© Rita Nandy

Wunstorf

Besucher kaufen erste Weihnachtsgeschenke

Die Auswahl an handgefertigten Waren auf dem Hobbykunstmarkt war groß. Gleich in zwei Häusern, im Haus am Bürgerpark und im Haus der Vielfalt, konnten Besucher am Sonnabend nach den ersten Weihnachtsgeschenken oder Dekoration für das eigene Heim stöbern.