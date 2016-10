In Luthe an der Tongrube steht jetzt, pünktlich zum Jubiläumsjahr der Reformation, eine Luther Eiche. Ulrike Erler (Bildmitte) hat sie gespendet.© Lange-Schönhoff

Wunstorf

Heimatverein pflanzt Eiche an den Teich

"An der Tongrube" in Luthe steht seit Montag ein ganz besonderer Baum. Anlässlich des bevorstehenden Reformationsjubiläums hat der Heimatverein dort eine "Luther-Eiche" gepflanzt. Diese ist ein Geschenk von Ulrike Erler. Geholt hat die Lutherin den Baum aus Polle, in der Nähe von Holzminden.