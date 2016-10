Kleine Feier rund um den neuen Gedenkstein an das Luther Entlassungslager: Albrecht Ganskopf (3. von links) Verfasser einer Schrift zum Entlassungslager, im Kreise der Zeitzeugen Franz Wollny (von links), Helmut Rusch, Hans Wiebe, Hermann Dreier und Walther Ludebühl.© Rita Nandy

Wunstorf

Gedenkstein an Lager weckt großes Interesse

Mit so vielen Besuchern hatte der Heimatverein Luthe nicht gerechnet. Etwa 60 Gäste nahmen am Sonnabendmittag an der kleinen Feier rund um den neuen Gedenkstein an das ehemalige Luther Entlassungslager teil. Darunter waren auch Zeitzeugen sowie deren Angehörige.