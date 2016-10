Der Vorsitzende des Luther Heimatvereins Wilfried Segge zeigt den Gedenkstein am Westende des Luther Sees, der an das Entlassungslager in den Leinewiesen erinnert.© Rita Nandy

Wunstorf

Gedenkstein erinnert an Entlassungslager

An einen kurzen Abschnitt der Nachkriegsgeschichte erinnert ein Gedenkstein des Heimatvereins Luthe. Seit Anfang Oktober weist er am Westende des Luther Sees auf das ehemalige Entlassungslager für deutsche Kriegsgefangene hin. Am Sonnabend, 29. Oktober, gibt es ab 14 Uhr eine kleine Feier am Stein.