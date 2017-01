Eine Hecke kann die Feuerwehr rechtzeitig löschen, bevor die Garage in Brand gerät.© Feuerwehr Wunstorf

Hecke brennt aus ungeklärter Ursache

Die Wunstorfer Feuerwehr ist am Sonnabend um 14.30 Uhr wegen einer brennenden Hecke an der Heinrich-Heine-Straße alarmiert worden. Warum sie in Brand geraten war, ist ungeklärt. Das Feuer näherte sich der angrenzenden Garage, doch das konnten die Feuerwehrleute mit etwa 400 Liter Wasser verhindern.