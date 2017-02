Ein Einbrecher lässt in Idensen von seinem Plan ab.© Friso Gentsch

Wunstorf

Bewohner überrascht Einbrecher

Ein Einbruch ist am Donnerstag gegen 21 Uhr in Idensen an der Straße Unter den Eichen gescheitert. Ein unbekannter Täter hatte an einem Einfamilienhaus bereits das Gitternetz vor einem Kellerfenster eingetreten. Das bekam aber der Sohn des Hauses mit.