Das Quintett Harmonic Brass gibt ein Konzert in der Steinhuder Petruskirche.© Sven Sokoll

Wunstorf

Harmonic Brass konzertiert und unterhält

Perfekte Musik gepaart mit großer Unterhaltung: Beim mittlerweile vierten Konzert hat das Bläserquintett Harmonic Brass am Donnerstagabend das Publikum in der voll besetzten Steinhuder Kirche wieder in seinen Bann gezogen. Bei einem Workshop geben die Musiker ihr Können jetzt auch weiter.