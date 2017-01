Reinhard Pantke erobert seine Reiseziele immer mit dem Rad - hier einen Leuchtturm in Wales.© Reinhard Pantke

Unser Veranstaltungstipp

Von Süd nach Nord entlang Britanniens Küste

Eine virtuelle Radtour längs durch Großbritannien bietet Globetrotter Reinhard Pantke mit einer neuen Multivisionsschau. Der Globetrotter ist vom Südzipfel Cornwalls bis in den hohen Norden Schottlands geradelt, zeigt seine Bilder und Filme nun in Wunstorf und in Neustadt