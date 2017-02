Sozialministerin Cornelia Rundt (links) überreicht Gerlinde Freyberg Verdienstmedaille und zugehörige Urkunde.© Tom Figiel

Wunstorf

Gerlinde Freyberg bekommt Verdienstmedaille

Sie ist Wunstorfs wichtigste Ansprechpartnerin in Sachen Flüchtlingshilfe, und auch sonst engagiert sich Gerlinde Freyberg in vielen sozialen Projekten. Dafür hat die engagierte Helferin am Montag in Hannover die Verdienstmedaille des Verdienstordens von Sozialministerin Cornelia Rundt bekommen.