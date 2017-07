Nahe Steinhude stehen Rusts Kürbisse in Laub und Blüte - der Steinhuderin Helga Engelmann ist dieses schöne Foto davon gelungen.© Helga Engelmann

Wunstorf

Gemüsebauern einig: Jetzt darf Sonne kommen

Die Füße kühl und feucht, den Kopf in der Sonne: Verhältnisse, wie sie so mancher jetzt gern im Urlaub genießen würde, bekommen auch den meisten Gemüsepflanzen gut. Die Gemüsebauern in Wunstorf und Umgebung sind sich jedenfalls einig: Jetzt dürfte die Sonne sich wieder durchsetzen.