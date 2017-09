Für eine Umbenennung der Oswald-Boelcke- in Gernikastraße sieht Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt keinen Grund. Vor zwei Jahren haben Kritiker das schon einmal symbolisch getan.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Gedenkstein wird ohne Schüler enthüllt

Der Arbeitskreis Regionalgeschichte ist irritiert, wie Stadt und Bundeswehr die Seite der Opfer an der Gernika-Gedenkfeier am Freitag, 8. September, beteiligen. Mittlerweile habe die Delegation einer baskischen Schule in Gernika ihre Teilnahme abgesagt.