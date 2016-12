Die Wunstorfer Feuerwehr muss wegen Gasgeruchs in die Oststadt ausrücken.© Symbolbild

Wunstorf

Gasgeruch: Quelle wird nicht gefunden

Einsatz für die Wunstorfer Feuerwehr am Sonnabendabend: Aus einem Haus an der Blumenauer Straße war gegen 20.30 Uhr Gasgeruch gemeldet worden. Vorsorglich wurden Bewohner auch aus angrenzenden Häusern evakuiert, sieben kamen kurzfristig in den Feuerwehrfahrzeugen unter.