Wunstorf

Fußgängerin wird am Alten Markt verletzt

Bei einem Unfall auf der Straße Am Alten Markt hat eine 49-jährige Fußgängerin sich am Freitag gegen 19.10 Uhr leichte Verletzungen an Knie und Unterschenkel zugezogen. Sie wollte die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem 76-Jährigen mit einem Ford C-Max angefahren.