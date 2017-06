Die Mannschaften der Wunstorfer Johanniter haben beim Fußball-Landespokal abgeräumt.© Andreas Plate

| Sven Sokoll

Wunstorf

Johanniter-Kicker gewinnen Landespokal

Die Fußballer des Johanniter-Ortverbands Wunstorf-Steinhuder Meer haben in Oldenburg erstmals den Fußball-Landespokal der Hilfsorganisation gewonnen. In zwei Jahren wird damit das nächste Turnier in der Auestadt ausgetragen.