Die bisherigen Nienburger Vorstandsmitglieder Joachim Meyer (links) und Markus Strahler haben die Fusion mit der Bank aus Steyerberg weiter vorangetrieben.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Fusionierte Volksbank ist eingetragen

Im Fusionsprozess der Volksbanken aus Nienburg und Steyerberg ist ein weiterer Schritt getan: Das gemeinsame Institut ist am 4. September in das Genossenschaftsregister eingetragen worden. Jetzt sollen am 21. Oktober die beiden IT-Systeme vereint werden.