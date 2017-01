Wunstorf

Lautstarke Auseinandersetzungen, acht Streifenwagen fuhren vor: Was sich in der Nacht zu Sonntag, kurz vor Mitternacht an der Ecke Kolenfelder und Sudetenstraße abgespielt hat, hat einige Anwohner beunruhigt.

Wunstorf. Ausgangspunkt des Aufruhrs sei ein Treffen von wahrscheinlich fünf amtsbekannten Männern, alle im Alter rund um 30 Jahre, im Bereich zwischen Tankstelle, Bahndamm und einem nahen Lokal gewesen, sagt Michael Fieber, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes (KED) Wunstorf, auf Nachfrage am Montag. Die Männer seien in Streit geraten, einer haben dem anderen einen Faustschlag versetzt.

Was genau dann passierte, müsse noch in Befragungen geklärt werden, sagt Fieber. Offenbar seien mehrere weitere Personen in den Streit mit eingestiegen, nachdem einzelne der ersten Beteiligten in ein Lokal an der Sudetenstraße flüchteten. Ob auch Waffen im Spiel gewesen seien, sei noch nicht geklärt, sagt Fieber. Ein Anwohner rief jedenfalls angesichts des Tumults auf der Straße die Polizei. Die kam in ansehnlicher Stärke mit acht Streifenwagen, sperrte den Schauplatz ab und nahm Personalien auf.

Damit sei der Streit vorerst beendet gewesen, Näheres zum Geschehen müssten nun Befragungen von Beteiligten und zeigen ergeben, sagt Fieber. Von einem Hubschraubereinsatz in dieser Sache später in der Nacht wisse er nichts. Erst am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr habe sich eine Hubschrauberbesatzung an der Suche nach einem Senior beteiligt, der in seinem Wohnheim vermisst wurde, wie berichtet.

Von Kathrin Götze