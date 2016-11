11. Rocknight im Bau-Hof. Das Konzert ist eine Kooperation mit dem Jupa. Eine der Gruppen ist Oddly Enough.© privat

Wunstorf

Fünf Bands spielen bei Rocknacht im Bau-Hof

Zu hören gibt es Rock, Metal und Punk von jungen Gruppen aus Wunstorf und Umgebung. Mit dabei sind Diamondback, Donkey Show, Dax 18, Oddly Enough und Aim to Survive. Sie spielen am Freitag, 11. November, bei der siebten Rocknight im Kinder- und Jugendzentrum "Der Bau-Hof". Beginn ist um 19 Uhr.