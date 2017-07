Die Martina-Frank-Band spielt beim Frühschoppen am See in Luthe.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Frühschoppen-Gäste sitzen dicht an Fluten

Zu 30. Auflage darf alles etwas größer sein: So ist der Frühschoppen auf Hof Stille am Sonntag eigentlich eher ein Frühschoppen am Meer als am See gewesen. Das dicht herangerückte Leinehochwasser tat der Stimmung bei prallem Sonnenschein aber keinen Abbruch.