Flüchtlinge von der Otto-Hahn-Schule sehen sich das Wunstorfer Stadttheater an.© Sven Sokoll

Wunstorf

Flüchtlinge lernen die Stadtverwaltung kennen

Wer aus einem anderen Land kommt, hat es besonders schwer, sich auf dem deutschen Ausbildungsmarkt zu orientieren. Deshalb nehmen Flüchtlinge von der Otto-Hahn-Schule an einem speziellen Programm teil, das am Dienstag und Mittwoch jeweils rund 15 von ihnen in die Stadtverwaltung führt.