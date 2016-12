Sonja Andres und Dirk Mückenheim von VW Nutzfahrzeuge holen Spielzeug für ihre Ausstellung im Besucherzentrum aus dem Steinhuder Fischer- und Webermuseum.© Sven Sokoll

Wunstorf

VW-Kunden betrachten Steinhuder Spielzeug

Spielzeug aus Steinhude wird künftig dauerhaft in der "kleinen Autostadt" zu sehen sein: Leiter Dirk Mückenheim und Sonja Andres von VW Nutzfahrzeuge haben am Mittwoch im Hof des Fischer- und Webermuseums gut 30 Exponate für das entstehende Besucherzentrum in Hannover eingeladen.