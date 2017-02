Das Filialnetz von Vögele steht vor größeren Veränderungen.© Sven Sokoll

Wunstorf

Zukunft von Vögele-Filiale ist noch ungewiss

Über dem bisherigen Geschäft des Modekette Vögele an der Langen Straße wird wohl bald ein neuer Name hängen - doch welcher es sein wird, das kann das Unternehmen aus der Schweiz derzeit noch nicht mitteilen. Die Kette war in den vergangenen Monaten in finanzielle Schieflage geraten.