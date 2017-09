Im VW Golf hat es gebrannt.© Feuerwehr Wunstorf

| Sven Sokoll

Wunstorf

Motorraum eines VW Golf brennt

In einem VW Golf ist am Mittwochabend ein Brand im Motorraum ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 18.15 Uhr an die Hannoversche Straße in der Kernstadt alarmiert und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.