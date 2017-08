Die Feuerwehr ist in Wunstorf im Einsatz.© Symbolbid

Wunstorf

Garagenbrand droht auf Haus überzugreifen

Dunkle Rauchwolken am Himmel über der Barne. Derzeit ist die Feuerwehr im Deisterweg 4 im Einsatz. In einer Garage ist ein PKW in Brand geraten.