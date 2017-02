Die Feuerwehr rückt aus.© Christian Elsner / Symbolbild

Wunstorf

Kirschkernkissen qualmt im Mikrowellengerät

Eine nächtliche Alarmierung vermeldet die Feuerwehr Wunstorf: An der Mühlenkampstraße drang Qualm aus der Küche einer Wohnung. Wie sich herausstellte, hatten die Bewohner ein Kirschkernkissen in dem Gerät erhitzt und dabei nicht beaufsichtigt. Es geriet in Brand, die ganze Küche war voller Qualm.