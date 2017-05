In einer Dachgeschosswohnung am Alten Winkel in Steinhude ist ein Feuer ausgebrochen.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Feuer bricht in Dachgeschosswohnung aus

Bei einem Dachgeschossbrand am Alten Winkel sind am Montag ab 16.15 Uhr zwei Dachgeschosswohnungen unbewohnbar geworden. Das Feuer entstand aus noch ungeklärter Ursache in der hinteren Wohnung, zog sich dann aber an der Verbindungswand zwischen ihnen hoch.