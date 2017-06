Die Polizei sucht einen Exhibitionisten.© Archiv

| Sven Sokoll

Wunstorf

Exhibitionist zeigt sich bei Idensen

Ein Exhibitionist hat am Donnerstag gegen 17.55 Uhr eine 41-jährige Radfahrerin erschreckt. Die Frau war in der Feldmark rund 500 Meter südöstlich von Idensen unterwegs, als sie an einer Wegkreuzung neben einer Bank plötzlich den Nackten sah, der an sich herumspielte.