Der stellvertretende Wohnheim-Leiter Michael Horn (von links), der zweite Vorsitzende von Ex + Job, Lars Hansen, und Küsters-Hof-Wirt Adis Bajric freuen sich auf das gemeinsame Hoffest.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Wohnheim-Jubiläum ist Anlass für Hoffest

Seit 25 Jahren besteht an der Hindenburgstraße auf Küsters Hof ein psychiatrisches Wohnheim, das vielen vieleicht nicht bekannt ist. Um das zu ändern und Begegnungen mit Wunstorfern zu ermöglichen, will der Betreiber Ex + Job am Sonntag, 24. September, ein inklusives Hoffest feiern.