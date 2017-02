Matthias Brodowy, Vertreter gehobenen Blödsinns, bereitet den Zuhörern in der St. Bonifatiuskirche Vergnügen.x© Lange-Schönhoff

Wunstorf

So lange wir lachen, ist nichts verloren

In Wunstorf gehen die Leute nicht nur zum Lachen in den Keller, sondern auch gerne einmal in die Kirche. Und da das am Dienstagabend bei St. Bonifatius sehr viele getan haben, darf die Arbeitsgruppe Fundraising mit dem Ergebnis zufrieden sein.