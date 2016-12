Die lange ersehnten Engelsflügel hängen in der Wunstorfer Fußgängerzone.© Sven Sokoll

Wunstorf

Engelsflügel haben es in Innenstadt geschafft

Vier Jahre hat Uwe Elsner sich darum bemüht, und nun ließ ihn auch fast noch die Produktionsfirma im Stich: Seit Donnerstag hängen nun aber sechs Paare von Engelsflügeln an Laternenpfählen in der Fußgängerzone. So ist rund um den Weihnachtsmarkt noch ein bisschen mehr Adventsstimmmung aufgekommen.