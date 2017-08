Die Garbsenerin Carlotta Truman und Band gehören zum Bühnenprogramm beim Wunstorfer Altstadtfest.© Nikolaj Georgiew

| Nadine Kirst

Wunstorf

Mit Jazz, Rock und Raggae durchs Altstadtfest

Ein Fest, zwei Bühnen: Die Macher des Wunstorfer Altstadtfestes haben ein ordentliches Paket geschnürt - mit Musik, Tanzaufführungen und Markttreiben in der Innenstadt. Nach dem Auftakt am Freitag, 1. September, feiern die Wunstorfer und ihre Gäste bis in den späten Sonnabendabend.